فنون ومشاهير

وفاة المخرج الكندي جان مارك فاليه عن 58 عاماً

Lebanon 24
27-12-2021 | 16:00
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توفي في مونتريال بمقاطعة كيبك الكندية المخرج جان مارك فاليه عن 58 عاماً من دون معرفة الأسباب، خصوصاً وأنه كان يمارس الرياضة يومياً ولم يسبق له أن أصيب بأي مرض إطلاقاً. وأعلنت الشرطة أنها تنتظر نتيجة تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة.

فاليه قدم في حياته القصيرة 22 عملاً للشاشتين آخرها مسلسل sharp objects مع إيمي أدامس، باتريسيا كلاركسون، وكريس ميسينا، وفيلم من بطولة فين آرغوس بعنوان: untitled project ومن أعماله البارزة في السنوات الأخيرة حلقات نجحت كثيراً مع نيكول كيدمان، وألكسندر سكارسغارد big little lies (2017) وشريط dallas buyers club مع جاريد ليتو، وماثيو ماكونوغ (2013).

المصدر: الميادين
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