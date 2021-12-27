فنون ومشاهير

​كارينا كابور​ تنهي فترة الحجر الصحي

Lebanon 24
27-12-2021 | 23:00
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أعلنت النجمة الهندية كارينا كابور تعافيها من فيروس كورونا، وانتهاءها من الحجر الصحي، بصورة نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.
وأطلت كارينا على متابعيها بكامل أناقتها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وهي برفقة صديقتها، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "عدنا".
وكانت كابور أعلنت قبل أيام بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، أنها قاربت على الشفاء من "كورونا"، وأنه تبقى لها يومان فقط لتنتهي من الحجر الصحي، وأنها لم تستوعب حتى الآن أنها مصابة بـ"كورونا"، ودعت برسالتها المتابعين بالبقاء في أمان.
وشكرت نجمة بوليوود أصدقاءها وعائلتها على دعمهم لها وهي لا تزال في الحجر الصحي، مع تنويهات خاصة لزوجها سيف علي خان وشقيقتها كاريشما كابور.
وأعربت كارينا عن شغفها لرؤية أطفالها وتقبيلهما، وكتبت: "حسنا، وداعاً لأقبّل أطفالي كما لم يحدث من قبل".
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