فنون ومشاهير

إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-12-2021 | 02:00
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تلتقي الفنانة إليسا مع جمهور أبو ظبي في جزيرة المارية ليلة 31 كانون الأول قبل ساعات من العام الجديد، لتقضي ليلة رأس السنة هناك في حفل جماهيري ضخم رفع لافتة كامل العدد بعد ساعات من الإعلان عن الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ماذا عن حفلها الجديد في السعودية الذي كان من المقرر أن يجمعها بوائل كفوري بداية عام 2022؟

 

أسباب مجهولة

يبدو أن الحفل المنتظر ليجمع إليسا ووائل كفوري في 6 كانون الثاني ليكون أولى حفلات الثنائي على خريطتهما لعام 2022 لن يرى النور؛ فبعد أن كان هناك محاولات لجمعهما مجدداً في حفل غنائي ضخم بداية العام الجديد، أُلغيَ المشروع من دون أسباب واضحة.

 

فحتى الآن لم يعلن أي منهما عن الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد خبر إلغاء الحفل نهائياً ليكون حفل إليسا ضمن حفلات الموسم الجديد من برنامج stars on board في شباط المقبل هو أولى حفلاتها لعام 2022 حتى الآن.

المصدر: نواعم
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