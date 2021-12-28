تفاصيل جديدة تُكشف.. هكذا استولى مدير أعمال هيفا وهبي السابق على 2 مليون جنيه!

كشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة إدانة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق، بعد اتهامه بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموالها وصدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات.

وأوضحت التحريات أن محمد وزيري، استولى على مبلغ قدره مليوني جنية من شركة MGR عن دور هيفا في مسلسل لعنة كارما، ووقع للشركة التي سلمته المبلغ بصفته مدير أعمال المجني عليها.

وكشفت التحريات أنه بعد توقيع وزيري على استلام الشيكات المحررة لصالح وهبي لم يرسل المبلغ لحسابها بالبنك.

وأفادت التحريات بأن محمد وزيري وقع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي تم الاتفاق عليها، موقعة من المجنى عليها باسم الفنانة هيفا وهبي بخط اليد.

وأوضح محامي الفنانة هيفا من قبل أن مجموع الأحكام الصادرة الآن ضد وزيري أصبح 8 سنوات.

وقضية الفنانة هيفا وهبي هي ليست الوحيدة المُقدمة ضد محمد وزيري، فلا يزال مرفوعاً عليه ثلاث قضايا أخرى وهي النصب وخيانة الأمانة، وتحقق جهات التحقيق في قضية ثالثة بتهمة غسيل الأموال.