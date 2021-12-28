فنون ومشاهير

ضجة بعد العثور على جثة ابنة ملحن شهير في شقتها.. والكشف عن الملابسات!

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:00
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بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها وفاتها بشكل مفاجئ داخل شقتها في مصر وإخفاء هوية المتوفاة، تصدّر اسم الفنانة أريج، ابنة النجم السعودي الراحل عبد الله محمد "تراند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن هويتها.

وأعلن الإعلامي وحيد جميل الخبر الحزين عبر حسابه في "تويتر"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة".
 


وتفاعل المشاهير والجمهور بشكل واسع مع النبأ وسارعوا الى معرفة مسار التحقيق وحقيقة وفاتها بشكل طبيعي، وانتشرت بعض الأخبار الخاطئة حول انتحارها، وهو ما سارعت السلطات المصرية الى نفيه بشدّة، مؤكدةً تعرض الفنانة لجلطة في الرئة أدت الى وفاتها.

وكانت وسائل الإعلام قد ضجّت بخبر العثور على ابنة فنان متوفاة داخل غرفتها في مكان إقامتها بالقاهرة، وسارعت الأجهزة الأمنية المصرية الى المكان، وبعد معاينة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة فيها، كما تبين من خلال تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن جلطة في الرئة... لكن أسرة المتوفاة لم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء حتى اللحظة.
المصدر: لها
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