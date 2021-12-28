فنون ومشاهير

أصالة تغازل زوجها بكلمات رومنسية وهي نائمة على كتفه.. والجمهور يعلّق (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 09:13
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يبدو أن الرومانسية بين النجمة السورية أصالة نصري، وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، توطد أجواء العلاقة بين الثنائي، حيث شاركت أصالة جمهورها المتابع لحسابها في "إنستغرام"، وتحديداً عبر خاصية "ستوري"، صورة جديدة التقطتها لزوجها أثناء نومه.
 
وأحدثت تلك الصورة ضجة واسعة بين مرتادي التواصل الاجتماعي، إذ جرى تداولها على نطاق واسع، لاسيما أنه كان نائماً على رأسها، معلقة: "الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي".
 
 
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتغزل فيها الفنانة أصالة بزوجها فائق حسن، حيث دخلت قبل أيام عالم الأغاني باللهجة العراقية، وطرحت أغنية جديدة لها عبر موقع "يوتيوب"، حملت اسم "حنين"، لتهديها إلى زوجها الذي كتب كلمات الأغنية.
 
المصدر: لها
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