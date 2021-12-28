رنيم بو خزام "كتبت كتابها" على شقيق منى أبو حمزة (صورة)

عقدت الإعلامية والمراسلة في قناة الـ"أل بي سي أي" رنيم بو خزام قرانها على ربيع بو علوان، شقيق الإعلامية منى أبو حمزة.

ونشرت الأخيرة صورة لشقيقها وعروسه في خلال "كتب الكتاب" عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام".