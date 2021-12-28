فنون ومشاهير

رنيم بو خزام "كتبت كتابها" على شقيق منى أبو حمزة (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:42
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عقدت الإعلامية والمراسلة في قناة الـ"أل بي سي أي" رنيم بو خزام قرانها على ربيع بو علوان، شقيق الإعلامية منى أبو حمزة. 
ونشرت الأخيرة صورة لشقيقها وعروسه في خلال "كتب الكتاب" عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". 
 
 
 
 
 
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رنيم بو خزام

ربيع بو علوان

منى أبو حمزة

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