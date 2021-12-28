جان يامان يحتل هذه المرتبة ضمن قائمة أوسم 100 وجه

أفادت وسائل إعلام تركية أن الممثل التركي جان يامان قد احتلّ المرتبة الـ 28 ضمن قائمة اوسم 100 وجه، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي وجّه له التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي.