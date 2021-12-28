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فنون ومشاهير
جان يامان يحتل هذه المرتبة ضمن قائمة أوسم 100 وجه
Lebanon 24
28-12-2021
|
16:00
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أفادت وسائل إعلام تركية أن الممثل التركي جان يامان قد احتلّ المرتبة الـ 28 ضمن قائمة اوسم 100 وجه، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي وجّه له التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي.
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