كيف كانت ميريام عطا الله قبل 18 سنة في ستار أكاديمي? (صورة)

لا شك في أن الفنانة السورية ميريام عطا الله تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وخصوصاً بعد أن دخلت عالم التمثيل.

أما الجديد، فهو انتشار صور لميريام قبل 18 عاماً، حين كانت مشتركة في برنامج ستار أكاديمي. هل تغيرت؟