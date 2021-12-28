فنون ومشاهير

كيف كانت ميريام عطا الله قبل 18 سنة في ستار أكاديمي? (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:33
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لا شك في أن الفنانة السورية ميريام عطا الله تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وخصوصاً بعد أن دخلت عالم التمثيل.
أما الجديد، فهو انتشار صور لميريام قبل 18 عاماً، حين كانت مشتركة في برنامج ستار أكاديمي. هل تغيرت؟
 
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​ميريام عطا الله

ستار أكاديمي

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