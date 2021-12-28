فنون ومشاهير

عمرو دياب يتعرض لهجوم عنيف.. إعلان وضعه بورطة مع النساء! (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2021 | 23:21
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على الفنان المصري عمرو دياب عقب ظهوره في إعلان ترويجي لسيارة جديدة.

 

واتهم دياب بالترويج للتحرش وتسليع المرأة، ففي الإعلان يظهر جالسًا خلف مقود السيارة ليفاجأ بامرأة جميلة تعبر الشارع فيوقف السيارة تفاديًا للاصطدام بها، لكنه يفتن بجمالها ويقرر التقاط صورة لها عن طريقة كاميرا السيارة الأمامية وإرسالها إلى هاتفه المحمول والتي تعد إحدى الخاصيات التي توفرها السيارة.

ده اعلان عمرو دياب للعربية سيتروين C4 الجديدة

الاوبشن ف العربية هايل .. فكرة الاعلان و التطبيق تليق بمجتمع مريض و مخرج اعلانات من قعر هذا المجتمع

pic.twitter.com/IonoYLdqfe

 
 

وما بدا أنه إعلان طبيعي يمثل شخصية عمرو دياب وحبه للنساء، إلَّا أنه اعتبر إهانة للمرأة وتحرشًا بها، فكتبت إحداهن مغردة: "*Snap every beautiful moment* مش معناها تاخد صور للبنات والنساء في الشارع، بس لأنك "استحليتها". هالإعلان مشين ويشجع على التحرش وتسليع المرأة!!! عمرو دياب كمطرب "قدير" المفروض ما تكون جزء من هيك إعلان سيء!".

 

وكتبت إحداهن منتقدة فكرة اعتبار عمرو دياب فنان قدير: "فنان قدير مش عارفه شو مفهوم قدير عندهم الصراحة يعني فنان غير قدير مش متوقع منه اشي اخلاقي ولا مواقف مشرفه بالنهايه هو شايف الاعلان مصدر دخل الممثلة شايفته فرصه لا تعوض مع عمرو دياب و فرصه لتسليع و تصدير نفسها للعالميه الشركة شايفه انه تسويق لسيارتها ما بلوم اي طرف مستواهم".

 

المصدر: البوابة
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