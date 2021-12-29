فنون ومشاهير

ما حقيقة اعتزال تامر حسني الفنّ؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 05:00
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجات من التساؤلات الكثيرة المتتالية بعد تداول الأخبار عن اعتزال تامر حسني الفن، ولكن الحقيقة على عكس ما تم الترويج لها.

وبدأ تداول الأخبار عن النجم المصري تامر حسني بعد مقابلةٍ أجراها خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020 وحضر كمية جماهيرية كبيرة، وبعد أن سأله المراسل عن إذا كانت فكرة الإعتزال واردة لديه، ردّ تامر عليه قائلاً: "فكرة الإعتزال موجودة لعدة أسباب... ومن زمان قلت إنو في أحلام تانية عايز أحققها بإذن الله". ولكن تامر لم يعطِ أي موعد قريب للاعتزال، انما لمّح له فقط.
 
المصدر: أنوثة
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