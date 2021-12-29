هل تعرض عادل إمام لوعكة صحية؟

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد بتعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية شديدة.وأكد المنتج عصام إمام، وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شقيقه عادل إمام بخير ولايوجد به أي شيء، مشيرًا إلى أنه بخير وصحته جيدة للغاية، وعايش حياته طبيعية للغاية".وعلى جانب آخر يستعد عادل إمام لبدء التحضير الى فيلمه الجديد "الواد وأبوه"، والذى من المقرر أن يجمعه بنجله الفنان محمد عادل إمام.