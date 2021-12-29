فنون ومشاهير

هل تعرض عادل إمام لوعكة صحية؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-901812-637763620877409826.jpg
Doc-P-901812-637763620877409826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد بتعرض الفنان عادل إمام لوعكة صحية شديدة.

وأكد المنتج عصام إمام، وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شقيقه عادل إمام بخير ولايوجد به أي شيء، مشيرًا إلى أنه بخير وصحته جيدة للغاية، وعايش حياته طبيعية للغاية".

وعلى جانب آخر يستعد عادل إمام لبدء التحضير الى فيلمه الجديد "الواد وأبوه"، والذى من المقرر أن يجمعه بنجله الفنان محمد عادل إمام.


 
 
 
المصدر: صدى البلد
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:26 | 2021-12-29
14:14 | 2021-12-29
14:02 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:47 | 2021-12-29
12:38 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website