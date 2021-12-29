قصص حب نادرة بين أشهر الفنانين العرب وزوجاتهم.. إحداها بدأت بمزحة على الهواء!

قصص حب نادرة بين أشهر الفنانين العرب وزوجاتهم نستعرضها لكم حيث ما يزال هؤلاء النجوم الحاليين يعيشون حياة زوجية رومانسية ودافئة منذ ارتباطهم، وما تزال قصص تعارفهم على شريك الحياة تجذب الجمهور وبينهم أحمد حلمي وتيم حسن وراغب علامة وغيرهم، فنرصد لكم أبرز قصص الحب النادرة بين النجوم العرب الحاليين.قصة حب النجمين احمد حلمي ومنى زكي واستمرار زواجهما منذ حوالي 18 عاما، باتت نموذجاً ملفتا بين المشاهير العرب اذ تعتبر من أبرز وأصدق قصص الحب بين المشاهير.بدأت قصة الحب النادرة بين الثنائي قبل حوالي 20 عاماً حيث شكلت منى زكي فتاة أحلام أحمد حلمي الذي كان يراها من بعيد، وجُلّ طموحه اقتصر على مقابلتها فقط لأنه لم يعتقد أنه سوف يلتقي بها في يوم من الأيام، ثم شاء القدر أن تبدأ العلاقة بينهما حين زار حلمي المنتج محمد فوزي بشأن مسرحية، فإلتقى هناك بمنى وجها لوجه وارتبك جداً بعدما كانت تشكل فتاة أحلامه، وبدأت علاقة الصداقة بين الطرفين، وتطورت الى علاقة حب قوية فزواج أثمر عن ولادة 3 ابناء لهما وهم: لي لي وابنيهما سليم ويونس.زواج النجم الوسيم تيم حسن من الاعلامية وفاء الكيلاني تصدر قبل حوالي الـ3 سنوات اهتمام السوشيال ميديا ليس فقط لكون الثنائي يتمتعان بشعبية كبيرة، انما لقصة حبهما النادرة والغريبة والتي بدأت بمزحة عندما طلبت وفاء الكيلاني الزواج من النجم السوري اثناء استضافتها له على الهواء في برنامجها "المتاهة"، ليجيب حينها تيم حسن بالموافقة حيث اعتلت ملامحه علامات السعادة وقال لها "بوافق حبيبة قلبي".وما إن مضت أشهر قليلة، حتى تفاجأ الجمهور بإعلان الثنائي عن عقد قرانهما وزواجهما حيث يعيشان حياة زوجية ورومانسية مستقرة رغم الشائعات التي يتم تداولها كل فترة عن طلاقهما.ولا يمكن الحديث عن علاقة حب نادرة بدون ان نذكر الفنان راغب علامة الذي وقع في الحب من النظرة الأولى عندما لمح جيهان العلي التي كانت تتواجد في إحدى حفلاته وتزوجها بعد 20 يوما فقط وما يزال زواجهما مستمرا منذ أكثر من 20 عاما. وتفاصيل اللقاء حصل عندما كان علامة يحيي حفلاً غنائيًا فى الكويت، وبعد رؤيته لجيهان ضمن حضور حفله، قال لشقيقه خضر ومدير أعماله إنه يتمنى الزواج من فتاة مثلها، وبعدها تعرف عليها ثم تزوجها بسرعة، وأثمرت قصة حبهما وزيجتهما عن إنجاب ولدين هما (خالد) و(لؤي).النجم اللبناني عاصي الحلاني وقع بالغرام من النظرة الأولى بعدما التقى بشريكة أحلامه ملكة جمال لبنان كوليت بولس عندما شاركت معه كمودل بتصوير كليب أغنيته "واني مارق ماريت" عام 1995، وسارع حينها الى طلب يدها والزواج منها رغم معارضة أفراد أسرتهما، فيما ما زالت قصة حب الثنائي مشتعلة الى اليوم بعد مضي أكثر من 24 عاما حيث يعيشان حياة زوجية مستقرة ومنسجمة ومكللة بالحب والإحترام.وأثمر زواج عاصي الحلاني من كوليت عن 3 أبناء هم: الفنانة ماريتا والفنان الشاب الوليد الحلاني، والإبنة الصغرى دانا الحلاني.