فنون ومشاهير

وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر مع حبيبها في دبي.. ووسامته تلفت الأنظار (صور)

Lebanon 24
29-12-2021 | 03:17
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نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ميرا في الصورة برفقة حبيبها المصور ميلاد ضاهر.

 

A post shared by MIRA TOUFAILYميرا طفيلي (@toufailymira)


 

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر ميرا صورا مع حبيبها فهي سبقت وان ظهرت معه في مناسبات عدة في دبي.

 

 

وقد لفت المتابعون وسامة حبيب ميرا، واثنوا على جمال الثنائي.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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