وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر مع حبيبها في دبي.. ووسامته تلفت الأنظار (صور)

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ميرا في الصورة برفقة حبيبها المصور ميلاد ضاهر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر ميرا صورا مع حبيبها فهي سبقت وان ظهرت معه في مناسبات عدة في دبي.

وقد لفت المتابعون وسامة حبيب ميرا، واثنوا على جمال الثنائي.