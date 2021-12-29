فنون ومشاهير

ابن ملحم زين كبُر وتغيّرت ملامحه.. تعرفوا إلى "علي" (صور)

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:00
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شارك الفنان ملحم زين الأسبوع الماضي في برنامج "ألبوم حياتي" الذي تقدّمه الإعلامية ديانا فاخوري، وتحدث خلال اللقاء عن سيرة حياته بدءاً من مرحلة الطفولة، مروراً بعائلته وإخوته وصولاً الى رأيه ببعض النجوم وأولاده.

 

وخلال اللقاء فوجئ ملحم بعرض صورة جديدة تجمعه بابنه الكبير علي، في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام بعدما كبُر وبات عمره 12 عاماً، ولفت الشاب الصغير الأنظار بوسامته وملامحه الجميلة التي تشبه الى حد كبير ملامح والده.

 

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة علي ووسامته والشبه الكبير بينه وبين والده، وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع والصورة، خاصة أن ملحم زين يحرص على إبقاء زوجته وأطفاله بعيدين عن الأضواء ولا يشارك صورهم مع الجمهور.

 

 

من جهة ثانية، يحيي ملحم زين  حفلا غنائياً بمناسبة عيد رأس السنة في العاصمة بيروت، ومن المنتظر أن يقدّم مجموعة كبيرة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور. وكان ملحم قد قدّم حفلاً غنائياً ناجحاً في ألمانيا ضمن احتفالات "الكريسماس"، وذلك بعد أيام قليلة من إحيائه حفلاً ضخماً على مسرح المجاز في إمارة الشارقة برفقة النجم وائل كفوري.

 

المصدر: لها
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