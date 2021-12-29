فنون ومشاهير

بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يثير ضجة بخطوة غير متوقعة

Lebanon 24
29-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-901888-637763768362284025.jpg
Doc-P-901888-637763768362284025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الضجة التي أثارها بإعلانه اعتزال الغناء، حذف الفنان الأردني أدهم نابلسي كل أغانيه من قناته الرسمية في موقع "يوتيوب".

وفي خطوة مفاجئة لمحبيه وجمهوره، حذف الفنان المعتزل كل الأغاني من صفحته وأبقى فقط على أغنية "خايف"، إضافة الى أنشودة دينية تحمل اسم "شفيع الناس"، وأغنية "أمي"، والفيديو الذي أعلن فيه قرار اعتزاله.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار نابلسي الغريب بعد اعتزاله الغناء، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، خاصة الملحنين والشعراء الذين اعترضوا على هذه الخطوة معتبرين أنه ينتهك حقوقهم من خلال حذف الأغاني.

ولا يزال قرار اعتزال أدهم نابلسي يُحدث ضجة بين المشاهير والجمهور، وكان قد أعلن بشكل مفاجئ عن عدم ارتياحه في الغناء، وأنه مثل أي شخص يعمل في أي مجال ولا يشعر بالراحة فيه، ولا يستطيع الاستمرار في مجال الغناء.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-29
14:26 | 2021-12-29
14:14 | 2021-12-29
14:02 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
13:47 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website