بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يثير ضجة بخطوة غير متوقعة

بعد الضجة التي أثارها بإعلانه اعتزال الغناء، حذف الفنان الأردني أدهم نابلسي كل أغانيه من قناته الرسمية في موقع "يوتيوب".وفي خطوة مفاجئة لمحبيه وجمهوره، حذف الفنان المعتزل كل الأغاني من صفحته وأبقى فقط على أغنية "خايف"، إضافة الى أنشودة دينية تحمل اسم "شفيع الناس"، وأغنية "أمي"، والفيديو الذي أعلن فيه قرار اعتزاله.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار نابلسي الغريب بعد اعتزاله الغناء، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، خاصة الملحنين والشعراء الذين اعترضوا على هذه الخطوة معتبرين أنه ينتهك حقوقهم من خلال حذف الأغاني.ولا يزال قرار اعتزال أدهم نابلسي يُحدث ضجة بين المشاهير والجمهور، وكان قد أعلن بشكل مفاجئ عن عدم ارتياحه في الغناء، وأنه مثل أي شخص يعمل في أي مجال ولا يشعر بالراحة فيه، ولا يستطيع الاستمرار في مجال الغناء.