زوجة أحمد السقا تُحدث ضجة بتصريحاتها عن زواجها ومرضها الخطِر

خلال لقائها في البرنامج الإذاعي "cut the crop" كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي أثّر سلباً في حياتها وصحتها.وأوضحت الصغير خلال الحلقة أنه تم تشخيص حالتها خطأً في مصر وأنها "مريضة سرطان"، لكن بعد السفر إلى إنكلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني مرضاً مناعياً شديداً سببه الضغط النفسي.وأشارت إلى أنها ما زالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبّب في خسارتها الكثير من الوزن حتى أصبحت تزن 48 كيلوغراماً.وأكدت الصغير أنها باتت تهتم بنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت التأثر بالأمور السلبية، موضحةً أن هذا المرض ينتج من عوامل وراثية أو ضغوط نفسية.وكانت مها الصغير قد كشفت خلال الحلقة عن مفاجأة حيث أكدت أنها تطلّقت من زوجها الفنان أحمد السقا مرتين من قبل، وأن الأسباب التي دفعتها لطلب الطلاق تتلخص في عدم قدرتها على تحمّل الضغوط.