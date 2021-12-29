فنون ومشاهير

وفاة إعلامية شهيرة بعد صراعٍ مع المرض

Lebanon 24
29-12-2021 | 06:20
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توفت الإعلامية المصرية الشهيرة عزة الإتربي، عن عمرٍ يناهز 74 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، لتختتم مشوارا حافلا بالنجاح في العصر الذهبي للتلفزيون المصري.

والإعلامية المصرية أحد الأوجه البارزة في الإعلام المصري، حيث التحقت بالعمل في مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) عام 1968.

وتخرّجت الإتربي من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس المصرية عام 1967، وعملت في بداية مسيرتها بإدارة المتابعة بـ"ماسبيرو".

واشتهرت بعدد من البرامج، لعلّ أبرزها البرنامج السياحي مرحبًا، وذكريات وحكايات، وسهرة على الهوا، حتى وصلت إلى رئيس القناة الثانية بالتلفزيون المصري.

وتنحدر من عائلة إعلامية بامتياز، حيث إنَّ شقيقتها الكبرى هي الإعلامية الراحلة سهير الإتربي، رئيس التلفزيون المصري السابق، والإعلامية الراحلة سامية الإتربي مقدمة البرنامج الأشهر في القناة الثانية "حكاوي القهاوي".

ونعى المجلس القومي للمرأة المصري "الإتربي" واصفًا إياها بـ"رائدة من رواد الإعلام المصري".
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