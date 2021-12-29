فنون ومشاهير

قصة مخرج عربي.. شغفه كبير وما قاله عن حياته مؤثر!

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Lebanon 24
29-12-2021 | 08:20
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هو ممثل قريب من قلب الجمهور.. كانت بداياته من المسرح ليلمع اسمه ويشارك في عدد من الأعمال الدرامية والمسلسلات القوية محققاً نجاهاً كبيراً ولافتاً في الدراما والسينما.

شغفه بالفن لم يقف عند ذلك الحد، بل دخل عالم الإخراج من اوسع الأبواب وقد حصدت أعماله الفنية التي قام بإخراجها نجاحاً باهراً ليحجز لنفسه مقعداً بين كبار المخرجين في العالم العربي.

في تصريح له، قال المخرج إنه لحظة وفاة والده لم يبكِ، لكن ما حصل لاحقاً كاد ينهي حياته..

من هو هذا المخرج.. وما هي قصته؟

التفاصيل في تقرير نشرته قناة "الآن" ويمكن مشاهدته عبر الضغط هنا
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