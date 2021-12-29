فنون ومشاهير

ريهانا تصدم المتابعين بصورة من طفولتها

Lebanon 24
29-12-2021 | 12:38
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بصورة نشرتها النجمة العالمية ريهانا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وظهرت ريهانا في سن صغير وسط أجواء عيد الميلاد، إذ لفتت أنظار المتابعين الذين عبروا عن حبهم لها.
 
 
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