فنون ومشاهير

احزروا من هذا الطفل الذي أصبح ممثلًا شهيرًا!

Lebanon 24
29-12-2021 | 14:26
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للممثل السوري أيمن رضا تعود إلى مرحلة طفولته.
 
فهل تغير؟
 
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طفولة

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