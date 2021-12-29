نجوم هوليوود في 2021... زواج وطلاق ومحاكم

يمرّ نجوم هوليوود بمراحل سعيدة ومحطات مؤلمة في حياتهم، فالنجومية والشهرة والأضواء لا تعني أنهم سعداء في حياتهم.ومن خلال رصد لعدد من النجوم على الصعيد الأسري سنتعرف على الذين واجهوا متاعب خلال عام 2021 فعاشوا فترات عصيبة ربما وصلت في بعض الأحيان إلى ردهات المحاكم.وفي المقابل، عاش نجوم آخرون أجمل فترات حياتهم خلال العام ذاته، وفيما يلي نذكر أبرز حالات الارتباط العاطفي، وقضايا الانفصال والطلاق بين المشاهير ونجوم العالم:في خطوة مفاجئة لم تكن بالحسبان، أعلن الثنائي الشهير جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز، إلغاء خطبتهما وانفصالهما رسمياً، في بيان مشترك نيسان الماضي، بعد فترة طويلة من التكهنات حول علاقتهما وتأجيل حفل زفافهما.وعقب ذلك، بفترة زمنية قصيرة، عادت جنيفر لوبيز إلى حب حياتها السابق وخطيبها السابق بن أفليك، وأصبحت تقضي معه معظم وقتها، وقضت معه وأطفالها رحلة عائلية إلى مدينة ملاهٍ والتقطوا صورا تصدرت عناوين وصفحات مواقع الفن العالمية.أكدت الممثلة الأميركي الشابة زيندايا التي تبلغ من العمر 24 عاماً، ارتباطها بزميل فيلمها الناجح Spider-Man: Homecoming، الممثل توم هولاند الذي يبلغ من العمر 25 عاماً.وحرص الثنائي على إضفاء السرية على علاقتهما التي بدأت شرارتها عام 2017 عندما لعبت زيندايا دور صديقة وحبيبة سبايدر مان وزميلته في المدرسة الثانوية في فيلمهما الشهيرة.بينما يبذل كانيي ويست قصارى جهده للعودة إلى زوجته كيم كارداشيان، قدّمت نجمة تلفزيون الواقع أوراقاً جديدة أمام المحكمة للانفصال قانونياً عن زوجها ووالد أطفالها مغني الراب.وتتطلع كيم لاستعادة اسمها قبل الزواج والتخلص من لقب "ويست" الذي ظلت محتفظة به حتى تقدمها بورق الطلاق في شباط الماضي، وترغب الآن في فصل قضايا حضانة أطفالها الأربعة عن حالتها الاجتماعية.أعلنت المغنية الشابة الشهيرة كاميلا كابيلو انفصالها عن شون مينديز بعد عامين من الارتباط المعلن بينهما، وظهورهما بصورة مستمرة في الاحتفالات والمهرجانات الفنية.ونشرت كابيلو التي تبلغ من العمر 24 عاماً، بياناً مشتركاً مع شون مينديز 23 عاماً، عبر خاصية الستوري على تطبيق إنستغرام، تعلن فيها قرارهما بالانفصال في نوفمبر الماضي. وقالت كاميلا في بيانها، إنهما قررا إنهاء ارتباطهما العاطفي، لكن المحبة بينهما ستظل مستمرة، وسيظلان دائماً أصدقاء مقربين مثلما كان الوضع في السابق.شارك شون مينديز نفس الخبر عبر حسابه على إنستغرام، ويبدو أن الثنائي الذي ظل على علاقة صداقة لمدة سنوات قبل ارتباطهما اتخذا قرارهما النهائي.