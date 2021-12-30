أبرز حفلات زفاف المشاهير في العام 2021

العامين السابقين كانا بالتأكيد عامين عصيبين بالنسبة لصناعة حفلات الزفاف بعد أن تسببت أزمة تفشي جائحة كورونا والتي بدأت في أوائل عام 2020، ولا تزال مستمرة في عام 2021 الذي شارف على الانتهاء، في تأجيل وإلغاء العديد من حفلات الزفاف وإقامة بعضها في صورة احتفالات صغيرة أو محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها مختلف دول العالم في محاولة لاحتواء أزمة كورونا، وبالرغم من ذلك اختار عدد لا بأس به من النجوم والمشاهير الاحتفال بزفافهم في هذا العام.

باريس هيلتون

تزوجت وريثة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع، باريس هيلتون، من رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل زفاف مبهر أقيم في قصر جدها الراجل بارون هيلتون Barron Hilton في بيل إير في لوس أنجلوس، واستمرت احتفالات زفاف باريس لثلاثة أيام ظهرت خلالها بأربعة إطلالات مبهرة.

أريانا جراندي

تزوجت المغنية الشهيرة أريانا غراندي من وكيل العقارات دالتون جوميز، في حفل زفاف عائلي غير معلن، أقيم في منزلها في مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا، وظهرت أريانا في حفل زفافها بفستان زفاف مبهر من تصميم فيرا وانغ Vera Wang.

بوريس جونسون

حفل زفاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على كاري جونسون كان بالتأكيد واحد من أكثر حفلات زفاف المشاهير إثارة للاهتمام، وربما يرجع ذلك إلى بساطة وروعة احتفال الزفاف وحقيقة أن العروس اختارت أن ترتدي فستان زفاف مستأجر. حفل زفاف بوريس وكاري جونسون أقيم بمراسم بسيطة في كاتدرائية وستمنستر، أعقبه حفل استقبال صغير في حديقة مقر إقامة الزوجين، وظهرت كاري في احتفالات زفافها والتي حضرها 30 شخص فقط، بفستان زفاف جذاب من تصميم كريستوس كوستاريلوس حصلت عليه بعد استئجارها له في مقابل 45 جنيه إسترليني لليوم الواحد، من على موقع MyWardrobe HQ.

كيتي سبنسر

تصدرت ليدي كيتي سبنسر وهي ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا Princess Diana، عناوين الصحف بحفل زفافها الصيفي في روما على قطب الموضة والمليونير مايكل لويس الذي يكبرها بنحو 31 عام، ويكبر والدها بخمسة أعوام تقريبا، وظهرت كيتي في احتفالات زفافها بإطلالة مبهرة من ماركة دولتشي وغابانا Dolce & Gabbana تضمنت فستان زفاف مبهر مصمم على الطراز الفيكتوري ومستوحى من فستان زفاف والدتها.