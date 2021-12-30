بعد يوم على وفاتها.. جوليا بطرس تستذكر والدتها الراحلة بهذه الطريقة

نشرت الفنانة جوليا بطرس صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة والدتها الراحلة ماري مومجيان التي غيبها الموت أمس الأربعاء.

وكان الملحن زياد بطرس شقيق جوليا، أعلن وفاة والدته في منشور عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "الله يرحمك يا ماما"

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها في الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في كاتدرائية القيامة في قرنة شهوان، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.