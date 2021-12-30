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فنون ومشاهير
فنان يفجر مفاجأة بشأن انفصال شيرين عن زوجها: لم تطلّق!
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:00
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ضجّة واسعة أثارتها تصريحات الموسيقار المصري حلمي بكر بشأن طلاق مواطنته المطربة شيرين عبدالوهاب.
وفي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى حلمي بكر طلاقها من المطرب حسام حبيب، قائلا: "مين قال اتطلقت، لا متطلقتش هو دمر لها بويضاتها، وقصة شعرها دي من ضمن الدعاية لألبومها".
وأضاف: "ربما قصت شعرها بسبب تساقطه وليس بسبب الأزمة النفسية التي تمر بها".
وفي 3 كانون الأول الجاري، أصدرت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بيانا رسميا حسمت فيه الجدل حول انفصالها من زوجها حسام حبيب، بعد تزايد أنباء طلاقهما.
وأكد البيان أن "الانفصال وقع بالفعل"، موضحا أن "أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".
وتابع البيان: "تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها".
المصدر: العين
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