فنون ومشاهير

فنان يفجر مفاجأة بشأن انفصال شيرين عن زوجها: لم تطلّق!

Lebanon 24
30-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-902187-637764551493868214.jpg
Doc-P-902187-637764551493868214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجّة واسعة أثارتها تصريحات الموسيقار المصري حلمي بكر بشأن طلاق مواطنته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وفي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى حلمي بكر طلاقها من المطرب حسام حبيب، قائلا: "مين قال اتطلقت، لا متطلقتش هو دمر لها بويضاتها، وقصة شعرها دي من ضمن الدعاية لألبومها".


وأضاف: "ربما قصت شعرها بسبب تساقطه وليس بسبب الأزمة النفسية التي تمر بها".

وفي 3 كانون الأول الجاري، أصدرت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بيانا رسميا حسمت فيه الجدل حول انفصالها من زوجها حسام حبيب، بعد تزايد أنباء طلاقهما.

وأكد البيان أن "الانفصال وقع بالفعل"، موضحا أن "أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

وتابع البيان: "تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها".

المصدر: العين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-12-30
10:50 | 2021-12-30
09:11 | 2021-12-30
07:37 | 2021-12-30
05:49 | 2021-12-30
05:42 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website