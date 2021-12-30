فنانة عربية تُثير الجدل بعرض تخطى الحدود: "سأشبع رغباتك وسأرسل فيديوهات خاصة"! (فيديو)

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها على أحد التطبيقات الإلكترونية في بث مصوّر مباشر مع المدوّن الملّقب بـ"أبو جركل"، حيث قالت خلال حوارها معه: "أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوهات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر".

وقاطعها "أبو جركل" قائلاً: "لا، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، فأوضحت شمس له أنها لن ترقص له بشكل شخصي، بل سترسل مقاطع مصوّرة لها، فرفض، لترد: "ولله انك نصاب".