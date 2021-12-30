فنون ومشاهير

فنانة عربية تُثير الجدل بعرض تخطى الحدود: "سأشبع رغباتك وسأرسل فيديوهات خاصة"! (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 04:28
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أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها على أحد التطبيقات الإلكترونية في بث مصوّر مباشر مع المدوّن الملّقب بـ"أبو جركل"، حيث قالت خلال حوارها معه: "أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوهات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر".

 

وقاطعها "أبو جركل" قائلاً: "لا، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، فأوضحت شمس له أنها لن ترقص له بشكل شخصي، بل سترسل مقاطع مصوّرة لها، فرفض، لترد: "ولله انك نصاب".

 

 
المصدر: لها
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