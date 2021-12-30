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فنون ومشاهير
بعد إتهامه بالتشجيع على التحرش: شركة سيارات شهيرة تحذف إعلان عمرو دياب وتعتذر
Lebanon 24
30-12-2021
|
11:00
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تعرض الإعلان الذي قدمه النجم عمرو دياب لإحدى ماركات السيارات الشهيرة إلى إتهامات عديدة بالتحريض على التحرش حيث ظهر الهضبة في الإعلان وهو يقود السيارة ويكاد يصدم بسيدة جميلة تلتفت اليه غاضبة فيعجب بها، فيستغل خاصية التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية للسيارة، فيلتقط صورة لهذه السيدة، ويرسلها لهاتفه النقال واعتبر الجمهور أن الإعلان يحرض على التحرش.
وبدورها أصدرت الشركة المصنعة للسيارة بياناً أعلنت فيه عن حذف الإعلان، وإعتذرت للجمهور.
وجاء بالبيان:" تحرص الشركة على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني للسيارة في مصر".
وأضاف البيان: "المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق".
اختتم البيان "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسيارة ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".
المصدر: لها
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