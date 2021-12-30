فنون ومشاهير

أنغام وشيرين وعاصي الحلاني مع أولادهم ليلة رأس السنة

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:00
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يطلّ العديد من النجوم على جمهورهم في لقاءات تلفزيونية خاصة ليلة رأس السنة، حيث تتسابق كل محطة ليلة العام الجديد ليقضي الجمهور الساعات الأولى منها بمشاهدة نجومهم المفضلين في لقاءات حصرية عبر شاشاتهم التلفزيونية، ولكن هذه المرة تشترك أكثر من محطة في ظاهرة خاصة حيث يظهر النجوم مع أولادهم بلقاءات حصرية نكشف عن كواليسها من خلال نواعم.

أولاد أنغام
يبدو أنها المرة الأولى التي ستظهر فيها أنغام بعفوية، حيث ستحل ضيفة على "أبلة فاهيتا" مع ولديها عمر وعبد الرحمن ليلة رأس السنة، وستتحدث عن أسرارها الشخصية لأول مرة، وتكشف عن الجانب الكوميدي فيشخصيتها وعلاقتها بولديها لأول مرة، كما ستكشف في الحلقة عن الأصناف التي تجيد طهوها في المنزل وعن أماكن السهر التي تحبها في فصل الصيف، وكذلك عن أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بشيرين عبد الوهاب.

عاصي الحلاني وماريتا
وسيطل فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني على جمهوره بسهرة خاصة تجمعه بابنته ماريتا الحلاني عبر برنامج "سهرانين" لأمير كرارة.
وسيتحدث فيها عن علاقته بأبنائه وحبه للأسرة، كما سيتشاركان الغناء معاً ضمن الحلقة.

شيرين وبناتها
أما شيرين عبد الوهاب فهي الأخرى ستظهر برفقة ابنتيها عبر حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس، تكشف فيها عن علاقتها بهما وطريقة تربيتها لهما، وستتحدث كل من مريم وهنا عن شيرين الأم لأول مرة، وتكشف كل منهما عن الجانب الإيجابي في حياتها، كما ستكشف عن طريقة مواجهتها للأزمات بالبكاء والنوم، وقرار انفصالها النهائي وظهورها باللوك الجديد، وستكون المرة الأولى التي ستظهر فيها شيرين مع ابنتيها عبر شاشات التلفزيون بعد انفصالها من حسام حبيب.
المصدر: نواعم
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