فنون ومشاهير

بعد إختفائها لأيام.. العثور على مديرة أعمال عائلة فنية شهيرة مقتولة!

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:42
A-
A+
Doc-P-902239-637764646747527091.jpg
Doc-P-902239-637764646747527091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير إعلامية أميركية العثور على نجيلا كوكاوسكي (55 عاماً) مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة، والمختفية منذ 22 كانون الأول الحالي، جثة داخل صندوق سيارتها في لوس أنجلس.

وأعلنت الشرطة في بيان صحافي أصدرته، احتمال أن تكون كوكاوسكي ضحية جريمة قتل، بعدما ذكر تقرير الطب الشرعي أنّها تعرّضت للخنق ولإصابات شديدة في الرأس والرقبة.
 


وذكرت صحيفة "فارايتي" أنه "تم بالفعل القبض على مشتبه به. لكننا لا نعرف حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة". وأوضحت أن كوكاوسكي شوهدت للمرة الأخيرة في منطقة شيرمان أوكس بولاية كاليفورنيا، وأن المشتبه به هو صديقها جيسون باركر البالغ من العمر 49 عاماً.

ونعت عائلة كارداشيان الراحلة في بيان جاء فيه: "كانت الأفضل حقاً، لقد اهتمت بكل واحدة منا وحققت المستحيل، سنفتقدها كثيراً. تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-12-30
10:50 | 2021-12-30
09:11 | 2021-12-30
08:00 | 2021-12-30
07:37 | 2021-12-30
05:49 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website