فنون ومشاهير

صورة قديمة لجورجينا رزق حديث مواقع التواصل... بدت ساحرة بجمالها وإطلالتها المثيرة!

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:49
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، تعود للعام 1971، وهي برفقة الممثلة اللبنانية الراحلة سيلفانا بدر خان.
 
وقد تألقت جورجينا، كما تظهر في الصورة، بفستان مثير مكشوف عند الظهر والخصر.
 
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جورجينا رزق

صورة قديمة

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