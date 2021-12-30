صورة قديمة لجورجينا رزق حديث مواقع التواصل... بدت ساحرة بجمالها وإطلالتها المثيرة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، تعود للعام 1971، وهي برفقة الممثلة اللبنانية الراحلة سيلفانا بدر خان.

وقد تألقت جورجينا، كما تظهر في الصورة، بفستان مثير مكشوف عند الظهر والخصر.