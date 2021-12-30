ماهلاغا جابري مكبلة اليدين وشخص ما يوجه المسدس نحوها! (صور)

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الجمهور ومتابعيها، صورتين لها، عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت ماهلاغا بالصور من كواليس تصوير أحد المشاهد، وكانت مكبلة اليدين جالسة على كرسي وشخص ما موجهًا المسدس نحوها.