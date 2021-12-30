نسرين طافش بإطلالة كاجوال... شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عبر خاصية الستوري، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

وبانت نسرين مرتدية بنطال جينز أزرق وتوب بيضاء مرسوم عليها شخصيات ديزني.