فنون ومشاهير

هنا الزاهد تلتقي تامر حسني للمرة الأولى

Lebanon 24
30-12-2021 | 23:00
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وافقت الفنانة هنا الزاهد على المشاركة في بطولة فيلم النجم تامر حسني الجديد، الذي لم يختر اسمه النهائي بعد.
وبدأت هنا بالفعل إجراء البروفات النهائية للمشاركة في الفيلم الجديد المقرر أن يكون بالطابع الكوميدي، للمرة الأولى، من تأليف وإخراج وتمثيل الفنان تامر حسني، الذي كذلك يشارك في إنتاجه على غرار عمله السابق "مش أنا".
واتفق تامر مع هنا على بدء التصوير خلال النصف الثاني من شهر يناير، بعد انتهاء كل الترتيبات اللازمة للعمل، وهو ما وافقت عليه بعد انتهاء عملها الجديد أنا وهي مع الفنان أحمد حاتم وعدد من نجوم الكوميديا، وكذلك عرض مسرحية "جوازة معفرتة" في موسم الرياض.
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