هيفا وهبي من بينهم: تعرفوا إلى أغنى المشاهير العرب خلال عام 2021 .. وهذه قيمة ثرواتهم

عدد كبير من المشاهير العرب نجحوا في تكوين ثروات مالية طائلة؛ منهم من حقق تلك الثروة على مدار حياته الفنية الطويلة ومنهم من تضخمت أمواله في سنوات قليلة للغاية، ومؤخرًا لجأ العديد منهم إلى إنشاء أعمال خاصة به بجانب عمله الفني.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "عالم البيزنس" قائمة بأغنى المشاهير العرب خلال عام 2021:

الفنان المصري عادل إمام

ذكر موقع celebritynetworth أن ثروة الفنان عادل إمام قد بلغت 100 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري المولود في محافظة المنصورة عام 1940 قد حقق ثروته الطائلة على مدار حياته الفنية الطويلة جدًا حيث بدأ المشوار السينمائي لعادل إمام عام 1960 قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وحصد الكثير من الجوائز العالمية.

المطرب التونسي صابر الرباعي

بلغت ثروة المطرب التونسي صابر الرباعي حوالي 76 مليون دولار جمعها عن طريق الفن ومشاريعه التجارية على أرض الواقع، ويعتبر صابر الرباعي من أعلى الفنانين العرب دخلًا سواء بسبب حفلاته باهظة الثمن أبو البرامج التلفزيونية التي يظهر بها ويتقاضى نظيرها أجرًا مرتفعًا.

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي

على الرغم من مسيرتها الفنية القصيرة التي لم تقدم خلالها سوى 6 ألبومات غنائية وثلاثة أفلام وثلاثة مسلسلات إلا أن هيفا تعتبر من أغنى المشاهير العرب حيث تبلغ ثروتها حوالي 57 مليون دولار.

الفنانة الإماراتية أحلام

على الرغم من أن حفلاتها هي الأغلى في منطقة الخليج العربي إلا أن الفنانة أحلام لم تحصد كل ثروتها من الفن؛ فأحلام متزوجة من رجل الأعمال القطري مبارك الهجري الذي يملك شركة تنقيب عن النفط في قطر، وبعيدًا عن زوجها تملك أحلام 49% من أسهم شركات الطيران في الخليج ولديها أسطول كبير من السيارات الفاخرة والقصور والمجوهرات الغالية، وتبلغ ثروة الفنانة أحلام 50 مليون دولار.