بعدما زفها عروساً في أول الشهر إعلامية الـ OTV تفقد والدها.. نعته بكلمات مؤثرة جداً (صورة)

أعلنت الإعلامية في قناة الـ OTV روزانا رمال عبر حسابها على "تويتر" وفاة والدها، ونعته بكلمات مؤثرة جدا حيث قالت: "اول الشهر بابا زفني عروس بابا يا تقبرني يا روحي ما قبلت تروح بلا تطمن عليي يا روحي يا عمري ي يا نور عيوني يا بييي.

اول الشهر بابا زفني عروس بابا يا تقبرني يا روحي ما قبلت تروح بلا تطمن عليي يا روحي يا عمري ي يا نور عيوني يا بييي pic.twitter.com/EXOcyzIpHW

— Rosanna Rammal روزانا رمّال (@RammalRosanna) December 29, 2021

وكانت رمال احتفلت في بداية شهر كانون الأول بزفافها من المهندس ورجل الأعمال مصطفى اللقيس.