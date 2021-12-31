فنون ومشاهير

بعدما زفها عروساً في أول الشهر إعلامية الـ OTV تفقد والدها.. نعته بكلمات مؤثرة جداً (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 02:00
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أعلنت الإعلامية في قناة الـ OTV روزانا رمال عبر حسابها على "تويتر" وفاة والدها، ونعته بكلمات مؤثرة جدا حيث قالت: "اول الشهر بابا زفني عروس بابا يا تقبرني يا روحي ما قبلت تروح بلا تطمن عليي يا روحي يا عمري ي يا نور عيوني يا بييي.

اول الشهر بابا زفني عروس بابا يا تقبرني يا روحي ما قبلت تروح بلا تطمن عليي يا روحي يا عمري ي يا نور عيوني يا بييي pic.twitter.com/EXOcyzIpHW

 
 

وكانت رمال احتفلت في بداية شهر كانون الأول بزفافها من المهندس ورجل الأعمال مصطفى اللقيس.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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