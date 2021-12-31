بعد إصابته بكورونا فارس كرم "خائف".. وهذه تفاصيل حالته الصحية

يبدو ان فيروس كورونا لم يترك الفنان فارس كرم الذي أصيب به قبل نحو عشرة أيام واعتذر يومها في فيديو نشره على صفحاته الخاصة عن حفل كان سيقيمه في ألمانيا. وحسابات فارس كرم كانت تؤكد أن المهلة التي يلزمها لخروج الفيروس من الجسم هي 15 يوماً.

وفق معلومات خاصة كان فارس كرم قد أجرى فحوصات "بي سي آر" ليتضح أن النتيجة لا تزال "ايجابية" ما دفعه للاعتذار عن حفله الذي كان مقرراً أيضا في الأردن.

اعتذر من جمهوري الكريم عن الغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه وذلك بسبب اصابتي بڤيروس كورونا . اشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله .#Fareskaram #FK — Fares Karam (@fareskaram) December 29, 2021

فارس خائف

في منشور نشره على صفحته الخاصة تويتر، أكد فارس كرم أنه لا يزال يعاني من فيروس كورونا، وعلمت "نواعم" أيضاً أن كرم خائف على والدته وهي تسكن في المبنى نفسه الذي يقيم فيه؛ وهذا من أصعب ما واجهه خلال هذه الفترة، لكن وضعه الصحي مستقر والعوارض بدت خفيفة.