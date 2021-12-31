فنون ومشاهير

بعد إصابته بكورونا فارس كرم "خائف".. وهذه تفاصيل حالته الصحية

Lebanon 24
31-12-2021 | 05:00
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يبدو ان فيروس كورونا لم يترك الفنان فارس كرم الذي أصيب به قبل نحو عشرة أيام واعتذر يومها في فيديو نشره على صفحاته الخاصة عن حفل كان سيقيمه في ألمانيا. وحسابات فارس كرم كانت تؤكد أن المهلة التي يلزمها لخروج الفيروس من الجسم هي 15 يوماً.

 

وفق معلومات خاصة كان فارس كرم قد أجرى فحوصات "بي سي آر" ليتضح أن النتيجة لا تزال "ايجابية" ما دفعه للاعتذار عن حفله الذي كان مقرراً أيضا في الأردن.

 

 

فارس خائف

في منشور نشره على صفحته الخاصة تويتر، أكد فارس كرم أنه لا يزال يعاني من فيروس كورونا، وعلمت "نواعم" أيضاً أن كرم خائف على والدته وهي تسكن في المبنى نفسه الذي يقيم فيه؛ وهذا من أصعب ما واجهه خلال هذه الفترة، لكن وضعه الصحي مستقر والعوارض بدت خفيفة.

المصدر: نواعم
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