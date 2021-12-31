في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)

قامت الممثلة السورية منى واصف باختيار زوجة جديدة للممثل السوري تيم حسن.

وفي التفاصيل، وضمن مقابلة لها مع "الراي" قالت واصف انها لو كانت والدة جبل (تيم حسن) فعلا وتريد أن تنهي المسلسل بنهاية سعيدة، كانت اختارت الممثلة إيميه صياح كزوجة له، كونها منسجمة مع ذاتها وأحبتها كثيراً.

وقد اتى جواب واصف هذا في ردها على سؤال حول من هي الممثلة التي كانت الأفضل في تقديم دور البطولة امام تيم حسن في مسلسل الهيبة، إذ كان جوابها: "لا يوجد أفضل، لأن كل شخصية من الممثلات اللواتي شاركن في أجزاء الهيبة الخمسة لها توجهها الخاص، وخلفية خاصة وهموم خاصة".

واضافت: "مثلاً، سيرين عبدالنور في دورِ إعلاميةٍ متميّزةٍ لها علاقات مع إنسان قدّم لها الكثير من المساعدة في حياتها ثم أُغرمت بجبل".

وأكملت: "الشخصية التي قدّمتْها نيكول سابا أتت من خلفية مختلفة، وهي تزوجت جبل منعاً لهدْر الدم بين العائلتين كونهما من العشائر، وكذلك نادين نجيم التي جاءت من خلفية مختلفة جداً، فهي زوجة شقيق جبل وتعيش في كندا ولها شخصيتها المستقلة وأَحَبَّتْ جبل وتزوّجا ثم غادرت بعدما أخذت ابنها معها".

وتابعت: "شخصية ديما قندلفت أيضاً من خلفية وبيئة ونفسية مختلفة، فهي ابنة أخي وجاءت كي تنتقم لمقتل والدها من ابن عمتها جبل".

وختمت بالقول: "أما إيميه صياح، فهي من بيئة أخرى مختلفة، إذ تعمل مع الأمم المتحدة من خلال اليونيسف وتحرية خاصة تعمل لمصلحة سياسة معينة، وهي كانت بملابسها وشكلها وأدائها ووجهها الذي لا يعرف "البوتوكس" تجعلنا نصدّقها، وهي مختلفة ولا يمكن مقارنتها مع أي أحد آخر، وهي قامت بمهمتها ثم سافرت".