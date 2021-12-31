فنان عربي شهير ينجو من الموت بأعجوبة.. ويكشف تفاصيل حالته الصحية

نجا الفنان المصري مصطفى قمر، من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادة سيارته.

ونشر قمر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن حالته الصحية، حيث تسبب الحادث في إصابته بكدمات في الصدر.

وقال في الفيديو: "الحمدلله وأشكر لله، قدر الله وما شاء فعل أنا زي الفل الحمدلله كل سنة وأنتو طيبين".

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A post shared by Moustafa Amar (@moustafa.amar)





وكان مدير أعمال مصطفى أكد أن الفنان تعرض لحادث سير بسيارته حيث اصطدم به أحد الأشخاص وفر هاربًا بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الأمر استدعى الذهاب إلى المستشفى حيث خضع لبعض التحاليل الطبية بعد إصابته بكدمات على صدره.