فيفي عبده تُثير الجدل: ترقص و"تلطم".. شاهدوا الفيديو

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو رصد رقصها على وقع إحدى أغاني النجم العراقي كاظم الساهر، بأسلوب وحركات تضمنت ما شبهه الكثيرون من المعلقين بـ"اللطم".

وقالت عبده القديرة في تعليقها على الفيديو في حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "يا سلام على اغنية سلامي. للقيصر كاظم الساهر. سلامي لشعب العراق اللي في العراق وخارج العراق بحبكم".

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وحصد المقطع المصوّر أكثر من 20 ألف اعجاب و1500 تعليق، وأكثر من نصف مليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على نشره.