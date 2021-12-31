ممثل لبناني جديد ينال الاقامة الذهبية في الامارات

شكر الممثل عبدو شاهين دولة الإمارات العربية المتحدة لمنحه الإقامة الذهبية. وقال في منشور عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي: "شرّفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الإقامة الذهبية على أرضها من فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن، ‏كل الشكر والتقدير، وأدام الله عزّ هذا البلد الحبيب".