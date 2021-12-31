فنون ومشاهير

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة... وتزوجت أكثر من 10 مرات!

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:04
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لممثلة مصرية معروفة جدًّا وهي غادة عبد الرازق. وبدت في هذه الصورة التي ظهرت فيها وهي صغيرة جدا مختلفة تماماً عن شكلها اليوم بعد ان كبرت وأصبحت نجمة في الدراما العربية.
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غادة عبد الرازق

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