هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة... وتزوجت أكثر من 10 مرات!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لممثلة مصرية معروفة جدًّا وهي غادة عبد الرازق. وبدت في هذه الصورة التي ظهرت فيها وهي صغيرة جدا مختلفة تماماً عن شكلها اليوم بعد ان كبرت وأصبحت نجمة في الدراما العربية.