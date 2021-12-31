عاصي الحلاني عن إبنته ماريتا: "موهوبة جداً"!

تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن موهبة إبنته ماريتا قائلاً: "اريتا موهوبة جداً، ويُعرض لها حالياً مسلسل من 60 حلقة، وعندها شغف تجاه الفن وصوتها جميل، وتطور من ثقافتها وحالها"، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "سهرانين" مع الممثل المصري أمير كرارة، على قناة ON مع ماريتا.وتحدث عاصي عن أمور كثيرة، ومنها أنه لم يحضر ولادة أولاده الثلاثة، قائلاً: ""ظروف العمل، وقت ولادة ماريتا كنت في مصر عندي حفلة، ووقت ولادة دانا، نقلت زوجتي إلى المستشفى حتى تلد، وكان عندي جولة غنائية في كندا وأميركا، وتركتها وسافرت، وشاهدتها بعد شهر ووقتها كانوا يرسلون لي صورها، وابني الوليد أيضاً كنت وقتها في أميركا".