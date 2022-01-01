فنون ومشاهير

الممثلة السورية الشهيرة بصورة مثيرة... ظهرت بفستان أسود ضيّق وقصير!

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-902759-637766306428111547.jpg
Doc-P-902759-637766306428111547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة السورية سلافة فواخرجي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي جالسة، بينما ترتدي فستانا مثيرا وقصيراً. 
 
 
مواضيع ذات صلة
بصورة جريئة... نادين نجيم تحتفل بوصولها للـ14 مليون متابع على انستغرام
lebanon 24
01/01/2022 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نوال بري تعايد متابعيها بصورة غريبة... ومتابع يقول: "إذا هيك مبلشي سنتك يا عيني"!
lebanon 24
01/01/2022 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستذكر سنة 2021 بالمايوه مع زوجها في بحر المكسيك! (صورة)
lebanon 24
01/01/2022 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجلترا واسكتلندا.. صورتان فارقتان في ليلة رأس السنة
lebanon 24
01/01/2022 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24

سلافة فواخرجي

صورة

انستغرام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:53 | 2022-01-01
02:44 | 2022-01-01
23:00 | 2021-12-31
16:00 | 2021-12-31
13:10 | 2021-12-31
13:04 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website