فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تعاني من وجود عفاريت معها في المنزل وتتحدث معهم... هذا ما قالته!

Lebanon 24
01-01-2022 | 14:00
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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها تعاني من وجود عفاريت معها في المنزل حسب تصريحاتها.
حيث قالت شيرين أنها تسمع أشياء تنادي لها، وترد عليهم بشكل طبيغي من دون خوف، وترد السلام مؤكدة ان الشيء يكون امام أعينها وفجأة يختفي، وعندما ترحب بالعفاريت حسب قولها تجد الشيء الذي كانت تبحث عنه.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض على قناة "dmc"، معلقة على سبب الشجن الذي يحمله صوتها في الغناء، وقالت: "السبب أن صوتي عتيق، أنا بقيت بعرف قيمة نفسي خلاص، اتدفيت في حضن الناس اللي بتحبني، كالعادة ربنا يخليكو ليا".
وعلقت شيرين على موضوع شعرها الذي حلقته بعد أزمة طلاقها قائلة: "بعد حفلة دبي، متخيلتش أن ده اللي هيحصل، كنت ببص في عيون الناس علشان أرصد أي لحظة استغراب من اللي عملته في شعري، لاقيت أنهم منبهرين بيا، ولا كأني حلقت شعري".
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