فنون ومشاهير

مي عز الدين تحتفل برأس السنة بطريقة سيئة... ماذا حصل معها؟

Lebanon 24
01-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-902869-637766541810429056.jpg
Doc-P-902869-637766541810429056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين أنها اصيبت بكريزة مرارة ليلة الاحتفال برأس السنة وأخذت مسكنات، وأعلنت عن احتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. وجاء في رسالتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:45 | 2022-01-01
14:05 | 2022-01-01
14:00 | 2022-01-01
12:05 | 2022-01-01
12:00 | 2022-01-01
11:45 | 2022-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website