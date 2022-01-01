مي عز الدين تحتفل برأس السنة بطريقة سيئة... ماذا حصل معها؟

كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين أنها اصيبت بكريزة مرارة ليلة الاحتفال برأس السنة وأخذت مسكنات، وأعلنت عن احتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. وجاء في رسالتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية".