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فنون ومشاهير
مي عز الدين تحتفل برأس السنة بطريقة سيئة... ماذا حصل معها؟
Lebanon 24
01-01-2022
|
16:00
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كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين أنها اصيبت بكريزة مرارة ليلة الاحتفال برأس السنة وأخذت مسكنات، وأعلنت عن احتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. وجاء في رسالتها: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية".
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