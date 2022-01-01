جرأتها كبيرة... ماذا ارتدت رولا يموت في حفلها لرأس السنة؟ (صور)

احتفلت رولا يموت بحلول العام الجديد 2022 مع غيرها من الفنانين بإحياء حفلة في الكسليك. على عادتها اعتمدت رولا يموت ملابس لا تخلو من الإثارة إذ لبست بادي فضي اللون مزين بالستراس أبرز ساقيها بالكامل.