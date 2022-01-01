فنون ومشاهير

جرأتها كبيرة... ماذا ارتدت رولا يموت في حفلها لرأس السنة؟ (صور)

Lebanon 24
01-01-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-902872-637766545852749214.jpg
Doc-P-902872-637766545852749214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت رولا يموت بحلول العام الجديد 2022 مع غيرها من الفنانين بإحياء حفلة في الكسليك. على عادتها اعتمدت رولا يموت ملابس لا تخلو من الإثارة إذ لبست بادي فضي اللون مزين بالستراس أبرز ساقيها بالكامل.
 
مواضيع ذات صلة
مي عز الدين تحتفل برأس السنة بطريقة سيئة... ماذا حصل معها؟
lebanon 24
02/01/2022 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كورتني كارداشيان تستعرض ساقيها ليلة رأس السنة (صور)
lebanon 24
02/01/2022 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كارين رزق الله تمضي نهار رأس السنة في قصر ملوك وملكات فرنسا! (صور)
lebanon 24
02/01/2022 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في رأس السنة... حرق 874 سيارة في فرنسا والداخلية "سعيدة"
lebanon 24
02/01/2022 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24

رولا يموت

رأس السنة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-01
14:45 | 2022-01-01
14:05 | 2022-01-01
14:00 | 2022-01-01
12:05 | 2022-01-01
12:00 | 2022-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website