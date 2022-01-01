ميريام فارس تُحدث ضجّة... ظهرت بالبيجاما وهي تضع الماكياج وتقوم بتسريح شعر عاملة منزلها! (صور)

نشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالبيجاما مع أولادها، وهي تضع الماكياج، وتقوم بتسريح شعر عاملة المنزل لديها.وعلّقت ميريام: "بلشت سهرتنا".ولاقت الصور إعجاب الجمهور الذين قالوا إنّ ميريام فنانة متواضعة، وإنسانة رائعة.