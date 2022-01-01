فنون ومشاهير

كارين رزق الله تمضي نهار رأس السنة في قصر ملوك وملكات فرنسا! (صور)

Lebanon 24
01-01-2022 | 14:05
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أمضت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله يومها أمس في قصر فرساي، في فرنسا، ونشرت فيديو من غرفة الملوك والملكات.
وتجدر الاشارة إلى أنّ كارين وابنتها ناديا، تمضيان العطلة في فرنسا.
 
 
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كارين رزق الله

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