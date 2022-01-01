كارين رزق الله تمضي نهار رأس السنة في قصر ملوك وملكات فرنسا! (صور)

أمضت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله يومها أمس في قصر فرساي، في فرنسا، ونشرت فيديو من غرفة الملوك والملكات.وتجدر الاشارة إلى أنّ كارين وابنتها ناديا، تمضيان العطلة في فرنسا.