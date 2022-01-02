فنون ومشاهير

بفستان أبيض وأسود نانسي عجرم تخطف الأنظار في مصر.. وشاهدوا كيف "عصبت" على المسرح! (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2022 | 02:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم حفل رأس السنة في مصر، وخطفت الأنظار بإطلالتها.

 

فقد اختارت نانسي فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود يتميز بفتحة عند الجانب. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)


 

وغنت نانسي أجمل أغانيها القديمة والجديدة وتفاعل معها الجمهور المصري بشكل كبير.

 

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنانسي وهي مستاءة على المسرح وذلك بسبب مشاكل في الصوت، وظهرت وهي تتحدث مع أحد القيمين على الحفل مستفسرة عن الموضوع.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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