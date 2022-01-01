فنون ومشاهير

أصالة تكشف عن أعظم حدث في حياتها!

Lebanon 24
01-01-2022 | 23:45
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صنّفت الفنانة السورية أصالة زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، باعتباره أكبر إنجاز حققته في العام 2021، وأعظم حدث بحياتها كلها، والمثير أن أصالة حذفت المنشور من حسابها على انستغرام بدون أسباب.

أصالة نشرت صورة لها صنعت خصيصا من أجل الاحتفال باليوم الأول للعام 2022، وعلقت عليها قائلة: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرّت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وتابعت أصالة: بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي مابييئس منها.

وأضافت أصالة: كل سنة وبلادكم بخير، وعوائلكم بخير وأرواحكم بخير، سنة سعيدة عليكم حبايبي، وأهلي وكل اللي بحبهم وبيحبوني من غير ما ألتقيهم.. سنة خير عليكم جميعًا، من عاصمة الروح الرياض.

المثير أن أصالة حذفت المنشور نهائيا، ولم تنشر رسالة تهنئة بديلة حتى الآن، ولم يعرف بعد سبب الحذف، علما إنها اعتادت تبادل رسائل الحب علنا مع زوجها فائق حسن الذي نشر مؤخرا رسالة متبادلة بينه وبين زوجته عبر تطبيق الواتساب، وعلق عليها عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا: حنين.. بيني وبين العشق قصة شك طويلة! لم أؤمن به يومًا!!! تقمصته مرارًا مثلته بغير اقتناع كذبت وكذبت واقترفت ما اقترفت وها انا عند بوابة قلعة عشقك الشاهقة احاول ان اتوب أكفر عن ذنوبي بالتقرب لك امسح خطاياي بطهرك... هذا جزء من حوارنا انا و الحنينه المو معقولة.

وردت اصالة عليه قائلة: فايق شو بدّي أكتب لك ؟! ياروحي أنت يارفيقي ياعشقي ياأنبل الرجال جوزي المحترم.
المصدر: سيدتي
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